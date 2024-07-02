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Рублев проиграл в первом круге Уимблдона 122-й ракетке мира

Россиянин Рублев уступил Комесанье в первом круге Уимблдона

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ISSEI KATO/REUTERS

В первом круге Уимблдона российский теннисист Андрей Рублев проиграл 122-й ракетке мира Франсиско Комесанье.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7).

На прошлом Уимблдоне Рублев дошел до четвертьфинала, что стало лучшим результатом россиянина на этом турнире в карьере.

1 июля стало известно, что теннисисты Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская отказались от участия в Олимпиаде.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Ранее Рублев разбил себе ракеткой колено в матче Уимблдона.

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