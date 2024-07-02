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Победу Португалии над Словенией на Евро объяснили везением

Экс-футболист Деменко: Португалии повезло в матче со Словенией

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Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Сборная Португалии одержала победу над Словенией в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу благодаря удаче. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко.

«От игры двоякие впечатления. Я болею за Португалию, и в первые 15–20 минут мы действительно видели сборную Португалии, которая прессингует, контролирует мяч. Но если судить по второму тайму, это явно был не претендент на финал или даже на полуфинал. Очень порадовало, как словенцы нашли способ противодействовать португальцам. При всем позитивном отношении к сборной Португалии, ей повезло. И ее моменты не были такими острыми, как у Словении. Наверное, судьба им помогла, удача», — считает Деменко.

Матч между сборными Португалии и Словении завершился победой португальцев в серии пенальти 3:0. При этом в основное и дополнительное время мячей забито не было, а Криштиану Роналду не реализовал пенальти. Голкипер португальской команды Диогу Кошта в послематчевой серии отразил три удара подряд.

Ранее экс-игрок Масалитин заявил, что Бельгии нечем было прибавлять в матче с Францией на ЧЕ.

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