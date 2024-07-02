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Деменко: автогол сильно ударил по сборной Бельгии

Экс-игрок Деменко назвал обидным для Бельгии автогол против Франции на ЧЕ

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IMAGO/Vincent Kalut/Global Look Press

Автогол, забитый игроком сборной Бельгии Яном Вертонгеном в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Франции, стал ударом по его команде. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко.

«Для любой команды такой гол, с рикошетом, очень обиден. Мы видели, как это ударило по Вертонгену. Это давит на команду. Справедливее было бы дополнительное время. Пока что из ожидаемых фаворитов очень хорошо двигаются Испания и Германия. Что касается Англии, Франции, Португалии, мы видим, что их конкуренты сами не показывают свой уровень. Не скажешь ведь, что у Бельгии слабее футболисты. Да, Франция — чемпион мира, сохранивший костяк, к которому добавились еще футболисты. Но мы не видим от них такой игры, какую показывают, скажем, Испания и Германия», — сказал Деменко.

1 июля Франция пробилась в четвертьфинал Евро-2024, обыграв сборную Бельгии со счетом 1:0. Единственный мяч в игре в свои ворота забил Ян Вертонген. Соперники сборной Франции забили на Евро-2024 в совокупности пять автоголов, что является рекордом чемпионатов Европы.

В четвертьфинале французы сразятся с футболистами из Португалии, которые в своем матче 1/8 финала турнира обыграли Словению в серии послематчевых пенальти — 3:0, основное время поединка завершилось нулевой ничьей.

Ранее экс-игрок Масалитин высоко оценил лидерские качества Роналду.

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