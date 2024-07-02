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Шунин об уходе из «Динамо»: я мечтал еще поиграть за клуб

Голкипер Шунин: я мечтал еще поиграть за «Динамо»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский голкипер Антон Шунин после своего ухода из московского «Динамо» заявил в своих соцсетях, что не хотел покидать клуб.

«Я мечтал еще поиграть за «Динамо», мечтал работать в менеджменте клуба и быть рядом с основной командой. Но не всегда получается так, как мы хотим и, возможно, заслуживаем», — заявил Шунин.

Контракт Шунина с «Динамо» истек 30 июня 2024 года. Он дебютировал за бело-голубых в 2007 году и провел в составе команды 366 матчей, сохранив свои ворота в неприкосновенности в 125 из них, что является вторым результатом в истории клуба.

Вместе с бело-голубыми 37-летний голкипер трижды становился бронзовым призером чемпионата России, дважды выходил в финал национального кубка, а в 2017 году стал победителем первенства в Футбольной национальной лиге (ныне — Первой лиге).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее экс-тренер «Динамо» посоветовал Шунину не переходить в «Химки».

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