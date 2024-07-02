Юрист объяснил, как могла возникнуть задолженность Нурмагомедова

Юрист Алексей Гудас предположил, что долг экс-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова перед Федеральной налоговой службой (ФНС) мог возникнуть из-за невнимательности, передает «Чемпионат».

«Могли иметь место невнимательность или неверные расчеты бухгалтерии. Или же была использована схема «дробления» бизнеса. «Дробление» — это когда Хабиб получает доход, но юридически оформляет деньги на третьих лиц», — сказал Гудас.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова.