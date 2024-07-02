«Мне кажется, что он думает только о себе»: экс-игрок сборной Португалии о Роналду

Бывший футболист сборной Португалии Марку Канейра оценил психологическое состояние нападающего и капитана португальской команды Криштиану Роналду, который пока не забил на чемпионате Европы — 2024. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Даже в свои 39 лет он, конечно, хочет отличиться на этом Евро. Это будет последний крупный турнир для него, поэтому он немного расстроен. Я думаю, он знает, что самое важное — это команда. Но иногда мне кажется, что он думает только о себе», — заявил он.

1 июля сборная Португалии одолела команду Словении в рамках 1/8 финала турнира. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время Роналду не сумел реализовать пенальти. Серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 3:0, свою попытку Роналду реализовал. В матче 1/4 финала Португалия сыграет с Францией. Матч состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии.

Ранее действия Би-би-си назвали позором из-за оскорбления Криштиану Роналду.