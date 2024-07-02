Футболист сборной России может перейти в клуб из США

Полузащитник сборной России и итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в американский клуб MLS «Ди Си Юнайтед». Об этом сообщил журналист Джанлука ди Марцио на своем официальном сайте.

Дополнительной информации по указанному инсайду больше нет. Ранее сообщалось, что Миранчук может перейти на правах аренды в «Дженоа».

В минувшем сезоне «Аталанта» впервые в своей истории выиграла еврокубковый турнир. Миранчук не вышел на поле в финальном матче Лиги Европы. Встреча против немецкого «Байера», которая прошла в ирландском Дублине 22 мая, завершилась победой бергамасков со счетом 3:0. В составе победителей хет-триком отметился Адемола Лукман.

Всего в Лиге Европы российский футболист отыграл десять матчей, в которых записал на свой счет четыре голевые передачи. В общей сложности в прошедшем сезоне Миранчук, который перебрался в «Аталанту» в 2020 году, провел 40 поединков во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал 12 результативных передач.

Трансферная стоимость Миранчука по данным Transfermarkt составляет €10 млн.

Ранее действия Би-би-си назвали позором из-за оскорбления Криштиану Роналду.