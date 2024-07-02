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Действия Би-би-си назвали позором из-за оскорбления Роналду

Терри раскритиковал Би-би-си за оскорбительное прозвище в адрес Роналду на Евро

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REUTERS/Lee Smith

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри на своей странице в социальной сети X раскритиковал вещательную компанию Би-би-си за оскорбительное прозвище в адрес форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Би-би-си — это позор», — написал Терри.

На 105-й минуте игры Португалия получила право на пенальти. К точке подошел нападающий Роналду, но его удар парировал Ян Облак. Форвард после нереализованного 11-метрового не сумел сдержать эмоций и расплакался. Телеканал в момент пенальти сделал плашку Misstiano Penaldo («Промахтиану Пеналду»).

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BBC

Результат матча был определен в серии послематчевых пенальти, которая завершилась со счетом 3:0, свою попытку Роналду, который бил первым, реализовал. В матче 1/4 финала Португалия сыграет с Францией. Матч состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии. Португальские футболисты выиграли чемпионат Европы в 2016 году, в финале одержав победу над национальной сборной Франции.

Ранее Роналду сделал заявление о дальнейшей карьере.

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