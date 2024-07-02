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Трусова загадочно ответила на вопрос о свадьбе с Игнатовым

Трусова о свадьбе с Игнатовым: вы даже не знаете, когда наш роман начался

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avtrusova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская фигуристка Александра Трусова загадочно отреагировала на вопрос, почему они с фигуристом Макаром Игнатовым решили так скоро сыграть свадьбу. Ее слова приводит РИА Новости.

«Вы же не знаете, когда [наш роман] начался! Это все, что могу сказать. Пока все в процессе. Все вопросы обсуждаем с Макаром и решаем вместе», — заявила Трусова.

Игнатов сделал предложение Трусовой ночью 17 июня. О романе Трусовой и Игнатова стало известно в январе 2024 года. До этого фигуристка встречалась с чемпионом России и Европы Марком Кондратюком.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022). Он стал первым российским фигуристом, который исполнил четыре прыжка в четыре оборота в рамках одной программы.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Ранее Трусова спросила совет у подписчиков.

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