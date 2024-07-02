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Дзюба дал совет жалующимся людям

Артем Дзюба хочет, чтобы люди перестали жаловаться по пустякам

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Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

Бывший капитан и нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба высказался о жалобах людей на погоду, обратившись к своим подписчикам на видео, которое было опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Погода просто прекрасная. Все говорят: «Жара, жара…» Жалуются. Когда у нас постоянно холода, то все: «Ой, скорее бы было солнышко, жарко». Как только оно появляется — все начинают жаловаться. Я вообще не понимаю. Народ, конечно, удивительный. Наслаждаемся таким прекрасным летом. Всем шикарного настроения, солнышка на районе», — заявил Дзюба.

В Москве во вторник, 2 июля, ожидается переменная облачность, без осадков и температура поднимется до +34℃.

Дзюба по итогам минувшего сезона покинул «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор». Нападающий является воспитанником московского «Спартака» и выступал за него с перерывами до 2015 года.

Ранее Дзюбу призвали закончить карьеру.

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