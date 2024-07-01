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«Спартак» объявил о переходе нападающего испанского «Бетиса»

Футболист испанского «Бетиса» Виллиан Жозе перешел в «Спартак»

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Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нападающий испанского «Бетиса» Виллиан Жозе перешел в московский «Спартак». Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

«Добро пожаловать, Виллиан Жозе», — говорится на сайте команды.

В прошлом сезоне 32-летний Жозе провел за «Бетис» 33 матча, забив десять мячей.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого босниец Владимир Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Чемпионом страны в сезоне-2023/24 стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Краснодар» одолел «Динамо» со счетом 1:0 и стал вторым.

Ранее Стала известна реакция петербургского «Зенита» на возможный трансфер игрока «Спартака» Александра Соболева.

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