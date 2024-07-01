Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Соболенко снялась с «Уимблдона»

Теннисистка Арина Соболенко снялась с «Уимблдона» из-за травмы плеча

close
100%
Eloisa Lopez/Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла решение сняться с «Уимблдона».

26-летняя спортсменка не выступит на травяном турнире из-за повреждения плечевого сустава. Теннисистку в основной сетке турнира заменит россиянка Эрика Андреева, которая встретится с Эминой Бекташ.

17 июня Арина Соболенко заявила, что приняла решение пропустить летние Олимпийские игры — 2024, которые пройдут в Париже. Об этом она сообщила на пресс-конференции на турнире WTA-500 в Германии. Третья ракетка мира аргументировала это решение желанием позаботиться о своем здоровье.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее российская теннисистка Екатерина Александрова снялась с «Уимблдона» из-за болезни.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами