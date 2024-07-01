Соболенко снялась с «Уимблдона»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла решение сняться с «Уимблдона».

26-летняя спортсменка не выступит на травяном турнире из-за повреждения плечевого сустава. Теннисистку в основной сетке турнира заменит россиянка Эрика Андреева, которая встретится с Эминой Бекташ.

17 июня Арина Соболенко заявила, что приняла решение пропустить летние Олимпийские игры — 2024, которые пройдут в Париже. Об этом она сообщила на пресс-конференции на турнире WTA-500 в Германии. Третья ракетка мира аргументировала это решение желанием позаботиться о своем здоровье.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее российская теннисистка Екатерина Александрова снялась с «Уимблдона» из-за болезни.