«Динамо» объявило о расставании с Шуниным

Московское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о расставании с голкипером Антоном Шуниным.

Контракт Шунина с «Динамо» истек 30 июня 2024 года. Он дебютировал за бело-голубых в 2007 году и провел в составе команды 366 матчей, сохранив свои ворота в неприкосновенности в 125 из них, что является вторым результатом в истории клуба.

Вместе с бело-голубыми 37-летний голкипер трижды становился бронзовым призером чемпионата России, дважды выходил в финал национального кубка, а в 2017 году стал победителем первенства в Футбольной национальной лиге (ныне — Первой лиге).

По информации «Спорт-Экспресса», Шунин может перейти в «Химки».

«Химки» по итогам прошлого сезона заняли первое место в Первой лиге в прошлом сезоне, набрав 66 очков и опередив лидировавшее до финишной прямой махачкалинское «Динамо». Таким образом, команда завоевала путевку в высший дивизион страны и сыграет в сезоне-2024/25 в Российской премьер-лиге.

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