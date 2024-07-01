Российская теннисистка снялась с «Уимблдона»

Российская теннисистка Екатерина Александрова приняла решение сняться с «Уимблдона».

22-летняя спортсменка не выступит на травяном турнире из-за болезни. В основной сетке ее заменит 26-летняя представительница Мексики Рената Сарауса, которая в матче первого круга встретится с 21-летней британкой Эммой Радукану.

1 апреля теннисистка впервые в карьере вошла в топ-15 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Она поднялась с 16-й на 15-ю позицию.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Новок Джокович рассказал, почему он решил не сниматься с Уимблдона.