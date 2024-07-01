«Локомотив» объявил об уходе Миранчука

Московский «Локомотив» на официальном сайте клуба объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Антоном Миранчуком по завершении трудового контракта.

Контракт 28-летнего полузащитника с «Локомотивом» истек 30 июня 2024 года и не был продлен. Теперь игрок может бесплатно присоединиться к другому клубу.

«Благодарим Антона за время, проведенное в клубе и вклад в его достижения! Желаем удачи и успешного продолжения карьеры!» — говорится в заявлении столичного клуба.

В сезоне-2023/24 Миранчук сыграл в 38 матчах в составе «железнодорожников» и отличился восемью голами и семью результативными передачами.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к покупке нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.