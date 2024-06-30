Джокович рассказал, почему он решил не сниматься с Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что решил не сниматься с Уимблдона, потому что играть на этом турнире — его мечта, передает Tennis 365.

«Уимблдон — турнир, о котором я всегда мечтал в детстве. Я всегда мечтал тут участвовать. И сама мысль о пропуске казалась неправильной. Мне не хотелось потом это чувствовать», — сказал Джокович.

4 июня Джокович снялся с Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») из-за полученной травмы колена. В четвертьфинале серб должен был сыграть с представителем Норвегии Каспером Руудом. Соответственно, Рууд автоматически вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

Джокович — действующий чемпион «Ролан Гаррос», он в текущем сезоне пытался защитить свой титул. Из-за того, что он был вынужден сняться, Джокович потеряет статус первой ракетки мира и уступит лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов итальянскому спортсмену Яннику Синнеру.

Ранее стало известно, сыграет ли Джокович на Олимпиаде в Париже.