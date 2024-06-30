Загитова заявила, что помогает людям

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что спокойно воспринимает критику в свой адрес, передает РИА Спорт.

«Когда мне пишет кто-то, что я не такие ботинки надела, то я думаю, что этот человек выплескивает негатив. Я считаю, что помогаю людям. Пусть он на мне сорвется, а не на близких», — сказала Загитова.

6 июня Загитова призналась, что хочет попробовать себя в тренерской роли. 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

Ранее Загитова рассказала, хочет ли она сняться в кино.