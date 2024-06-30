Загитова заявила о желании создать семью

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на VK Fest в Санкт-Петербурге в рамках лектория «Знание» призналась, что хотела бы завести семью и родить детей. Ее слова передает РИА Новости.

«Конечно, хочу. Когда-нибудь, надеюсь, у меня все сложится, и я найду своего человека. Мне всего лишь 22 года», — сказала Загитова.

Фигуристка не афиширует свою личную жизнь.

6 июня Загитова призналась, что хочет попробовать себя в тренерской роли. 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

Ранее Загитова сообщила об анонсе нового проекта.