Калинская и Синнер вместе провели время на кортах Уимблдона

Российская теннисистка Анна Калинская и представитель Италии, первая ракетка мира Янник Синнер вместе провели время на кортах Уимблдона. Информацией об этом поделилась пресс-служба турнира.

Пресс-служба опубликовала кадр, на котором Синнер и Калинская смотрят на экран телефона и смеются. В кадр также попала тренер Калинской Патрисия Тарабини.

На старте Уимблдона-2024 Синнер сыграет с представителем Германии Янником Ханфманом, а Калинская — с квалифаером Панной Удварди из Венгрии.

Синнер и Калинская подтвердили, что состоят в отношениях, во время Открытого чемпионата Франции. Калинская поддерживала итальянского теннисиста во время матча с американцем Кристофером Юбэнксом.

Российская спортсменка дошла до второго круга «Ролан Гаррос», где уступила канадке Бьянке Андрееску. В свою очередь, Синнер добрался до полуфинала в мужском одиночном разряде – там он уступил будущему победителю турнира Карлосу Алькарасу. Несмотря на это, после «Ролан Гаррос» итальянец впервые в карьере вышел на первую строчку рейтинга АТР.

Ранее стало известно, что Калинская не сыграет на Олимпиаде.