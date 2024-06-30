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16-летний игрок сборной Испании может нарушить немецкий закон

16-летний испанец Ямаль может нарушить закон в случае овертайма в матче Евро

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Jose Luis Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

16-летний испанский футболист Ламин Ямаль нарушит немецкий закон в случае овертайма в матче Испании и Грузии на Евро-2024. Об этом пишет Telegram.hr.

По немецким законам лицам до 18 лет запрещено работать после 20:00. Спортсмены входят в список лиц, для которых время работы продлено до 23:00. Однако, если матч перейдет в овертайм, то время в Германии будет больше 23:00. Соответственно, если Ямаль будет находиться в это время на поле, то он нарушит закон.

«Я не знаю немецкого законодательства. Должны ли мы убирать Ямаля с поля до 11 часов вечера? Я так не думаю», — заявил главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Ямаль провел за «Барселону» 37 матчей, забив пять мячей. В турнирной таблице Ла Лиги «Барселона» заняла второе место, набрав 85 очков. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал», опередив «Барселону» на десять очков. Третье место заняла «Жирона», набрав 81 балл.

Ямаль стал самым молодым футболистом чемпионатов Европы. Футболист вышел в стартовом составе своей национальной команды на матч первого тура группового этапа Евро-2024 против Хорватии в возрасте 16 лет 338 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Кацперу Козловскому из сборной Польши, который на прошлом чемпионате Европы сыграл в возрасте 17 лет 246 дней.

Ранее в Италии назвали виновного в провале сборной на Евро-2024.

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