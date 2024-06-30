Экс-игрока ЦСКА осудили за критику России

Бывший нападающий «Амкара» и «Динамо» Мартин Якубко осудил экс-полузащитника московского ЦСКА Понтуса Вернблума, который принес извинения народу Швеции за игру в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«У меня в России много друзей. Я не политик и не буду говорить плохо про Россию, потому что я хорошо себя тогда там чувствовал. И ко мне хорошо относились все время. Вернблума я не понимаю. Это его мнение. Думаю, что не надо было так говорить», — заявил Якубко.

Вернблум в своем интервью подверг критике базу команды и еду, которую готовил повар армейского клуба.

Вернблум выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев он трижды становился чемпионом России. Также футболист единожды выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок страны. Всего в составе армейского клуба полузащитник сыграл 224 матча во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 17 голевых передач.

Шведский футболист объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры в 2021 году. Последней его командой стал шведский «Гетеборг», который был первым клубом на взрослом уровне для Вернблума. Также хавбек в своей карьере выступал за нидерландский АЗ и греческий ПАОК.

Ранее в ЦСКА отреагировали на скандальные слова экс-игрока про Россию.