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Джоковичу будет очень сложно на Олимпиаде в Париже, заявил эксперт

Теннисистка Пивоварова предсказала Джоковичу сложности на Олимпиаде в Париже

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Asanka Brendon Ratnayake/AP

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» оценила шансы 37-летнего Новака Джоковича завоевать титул на Олимпийских играх в Париже — 2024.

«Понятно, что он нацеливается на победу на Олимпийских играх. Но очень сложно сейчас загадывать, что из этого выйдет.

Олимпиада — это особенный турнир, и теннисисты по-разному на него реагируют. Очень часто бывают неожиданные результаты: лидеры проигрывают на начальных стадиях.

Новаку будет очень сложно. Надеюсь, что его травма на «Ролан Гаррос» была не столь серьезна и он просто старался поберечь себя для Олимпийских игр (Джокович снялся в четвертьфинале из-за травмы мениска. — «Газета.Ru»). Но если его преследуют серьезные травмы, то это очень печально», — сказала Пивоварова.

Джокович отказался сниматься с Уимблдона — третьего турнира «Большого шлема» в сезоне, который пройдет в Лондоне с 1 по 14 июля.

После этого серб планирует принять участие в Олимпийских играх — 2024.

Ранее последнюю травму Джоковича назвали «шагом к завершению карьеры».

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