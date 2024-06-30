Игрок «Рубина» принес извинения за свое поведение на чемпионате Европы — 2024

Футболист казанского «Рубина» и сборной Албании Мирланд Даку принес извинения за свое поведение после матча группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Хорватией, а также объяснил, с чем были связаны его выкрики. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В том матче была эмоциональная концовка: мы сравняли счет на последних минутах, а я дебютировал на турнире. Поэтому эмоции перехлестывали. Но это нисколько меня не оправдывает. Сразу после кричалки я осознал, что сделал — произнес непозволительные вещи. У меня был шок от того, что я подвергся эмоциям и позволил себе подобные выкрики», — заявил Даку.

Даку прокричал в мегафон «Нафиг Сербию!» (в реальности было использовано более нецензурное выражение) после матча группового этапа Евро с Хорватией, в котором Албания вырвала ничью со счетом 2:2 на 95-й минуте. Выкрики 26-летнего футболиста поддержали албанские фанаты на трибунах.

Союз европейских футбольных ассоциаций завел дисциплинарное дело в отношении Даку и отстранил его на два матча чемпионата Европы.

Албания прекратила выступление на чемпионате Европы — 2024, заняв в своей группе последнее место.

Ранее отец Даку высказался о скандале с сыном на Евро.