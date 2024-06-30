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Синнера назвали замечательной заменой Федереру

Теннисистка Пивоварова заявила, что 22-летний Синнер станет заменой Федереру

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Yves Herman/Reuters

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» сравнила стиль игры 22-летнего итальянского теннисиста Янника Синнера с манерой Роджера Федерера.

«Синнер — большой молодец. У него огромное будущее. Он интеллектуальный теннисист, статусный, «породистый», скажем так. Таким же был Роджер Федерер, и Янник — замечательная замена ему. Я думаю, что у Синнера будет много побед на турнирах «Большого шлема», — сказала Пивоварова.

Экс вторая ракетка мира призналась, что ожидала победы Синнера на «Ролан Гаррос» — 2024.

«На «Ролан Гаррос» Янник не показал выдающегося результата. Честно говоря, я ожидала, что он выиграет турнир.

Но вспомним, что у него недавно были травмы, и в такой ситуации дойти до полуфинала и в борьбе уступить Карлосу Алькарасу — будущему победителю турнира — это тоже крутой результат.

Возможно, Янник не выполнил свою задачу максимум, но это однозначное хорошее достижение — быть в 1/2 финала турнира «Большого шлема», — сказала Пивоварова.

Синнер проиграл Алькарасу в пяти сетах со счетом 6:2, 3:6, 6:3, 4:6, 3:6.

Ранее стало известно, в чем Алькарас сильно уступает Надалю, Джоковичу и Федереру.

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