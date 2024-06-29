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«Спартаку» посоветовали не возвращать Промеса в команду

Экс-игрок Якубко о Промесе: нужно вести себя как порядочный человек

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший нападающий «Амкара» и «Динамо» Мартин Якубко заявил, что на месте руководства московского «Спартака» не стал бы возвращать нидерландского нападающего Квинси Промеса в команду. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Его поведение в этой ситуации — это ненормально. Я так вижу эту ситуацию. Если бы я мог решать, возвращать Промеса в команду или нет, я бы сказал «нет». Потому что у клуба есть имидж. Игроки выступают за команду с эмблемой на груди. Нужно вести себя, как порядочный человек, а не как негодяй какой-то», — заявил Якубко.

Информация о том, что Промес возвращается в Россию, появилась 24 июня.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» занял пятое место. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».

Ранее в «Спартаке» прояснили ситуацию с Промесом.

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