В Италии назвали виновного в провале сборной на Евро-2024

Итальянский журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини назвал виновника поражения сборной Италии от национальной команды Швейцарии на стадии 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Его слова приводит Sport24.

«Причина вылета Италии связана, прежде всего, с выбором Спаллетти, который не смог должным образом подготовить команду и так и не сделал ни одного правильного выбора. Матч со Швейцарией является ярчайшим примером отсутствия игры Италии, которая не сыграла хорошо ни в одном из четырех матчей этого Евро», — сказал Мартини.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 0:2. Швейцария открыла счет в матче на 37-й минуте, отличился Ремо Фройлер с передачи Рубена Варгаса. Спустя минуту после начала второго тайма Варгас сам забил мяч, его ассистентом выступил Михел Эбишер.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Сборная Италии — действующий чемпион Европы. Команда в рамках группового этапа Евро одержала победу над Албанией (2:1), проиграла национальной команде Испании (0:1) и сыграла вничью с Хорватией (1:1).

Ранее Массимо Каррера разнес Италию после вылета с Евро.