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Матч Германии и Дании на Евро был приостановлен

Матч Евро между Германией и Данией приостановлен из-за непогоды

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Bernadett Szabo/Reuters

Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между национальными сборными Германии и Дании был приостановлен из-за плохих погодных условий — из-за грозы, молний и сильного ливня.

Судья дал свисток, футболисты сначала находились у скамеек запасных, а после отправились в подтрибунное помещение. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча и следит за развитием событий. Пока неясно, будет ли продолжена игра в этот день.

Игра проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. До момента остановки было сыграно 36 минут. Счет в игре не открыт — 0:0.

Германия — страна-хозяйка турнира. На групповом этапе немецкие футболисты дважды одержали победу над соперниками — над Шотландией (5:1) и Венгрией (2:0), а также сыграли вничью со Швейцарией, которая 29 июня в рамках 1/8 финала обыграла действующих чемпионов Европы итальянцев.

Дания на групповом этапе европейского первенства все три матча провела вничью — со Словенией (1:1), Англией (1:1) и Сербией (1:1), что не помешало команде выйти в плей-офф со второго места в группе.

Ранее Массимо Каррера разнес Италию после вылета с Евро.

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