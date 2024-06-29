Бобровский высказался о решении IIHF не включать россиян в статью о Кубке Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отреагировал на тот факт, что Международная федерация хоккея (IIHF) в статье о победе «пантер» в Кубке Стэнли не упомянула российских игроков — самого Бобровского, Владимира Тарасенко и Дмитрия Куликова. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я думаю, не стоит реагировать на мнение и позицию каждой отдельной организации или отдельных личностей. Каждый имеет право на ведение своих дел, как он считает нужным», — заявил Бобровский.

Для Бобровского и Куликова Кубок Стэнли стал первым в карьере, Тарасенко ранее уже выигрывал этот трофей — в составе «Сент-Луис Блюз» в 2019 году.

В финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Флорида Пантерз» сражалась с «Эдмонтон Ойлерз». В финальном противостоянии были сыграны все семь матчей. Изначально «Флорида» повела 3-0 в серии, однако следом проиграла три встречи подряд. Седьмую игру, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, «пантеры» выиграли со счетом 2:1.

Для «Флориды» этот Кубок Стэнли стал первым в истории клуба. Таким образом, Бобровский, Тарасенко и Куликов стали первыми российскими хоккеистами в истории «Флориды», выигравшими Кубок Стэнли.

Ранее Павел Буре заявил, что IIHF не занимается возвращением России на международную арену.