В Госдуме назвали логичным решение дзюдоистов отказаться от поездки на Олимпиаду

Председатель комитета Госдумы Российской Федерации по спорту Дмитрий Свищев назвал справедливым решение Федерации дзюдо России не ехать на летние Олимпийские игры — 2024, поскольку Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил сильнейших спортсменов. Его слова приводит РИА Новости.

«Непонятна причина, по которой МОК не допустил наших сильнейших спортсменов к Олимпийским играм. Можно объяснить это только политикой и страхом перед тем, что наши ребята достойны того, чтобы подниматься на пьедестал Игр», — заявил Свищев.

Всего МОК допустил на игры четырех дзюдоистов из России — Валерия Ендовицкого, Махмадбека Махмадбекова, Элис Старцеву и Дали Лилуашвили.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее МОК обвинили в политическом заказе по недопуску российских спортсменов.