Хабиб опубликовал в соцсетях философский пост

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своих соцсетях философский пост.

«Мужчина и мужской род не одно и тоже. Тяжело этому соответствовать и еще тяжелее держаться пути», — написал Хабиб (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон рассказал, что американцы любят Хабиба за его скромность.

Ранее долг Хабиба перед ФНС вырос до 309,7 млн рублей.