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Кварацхелия не принял предложение «Наполи» о продлении контракта

Corriere dello Sport: Хвича не принял предложение «Наполи» о продлении контракта

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Global Look Press

Футболист итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия не принял предложение президента клуба Аурелио Де Лаурентиса о продлении контракта до 2029 года с зарплатой в размере €5 млн в год, включая бонусы, передает Corriere dello Sport.

Отмечается, что по условиям контракта зарплата Хвичи росла бы в течение следующих сезонов. К 2029 году она бы превысила €7 млн.

Хвича заявил, что ему надо подумать. Следующая встреча футболиста и Де Лаурентиса состоится после Евро-2024.

Издание утверждает, что у Хвичи есть на руках предложение от французского «ПСЖ» с зарплатой €11 млн.

Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом. В составе неаполитанцев Кварацхелия стал чемпионом Италии сезона-2022/23.

В прошлом сезоне чемпионата Италии «Наполи» занял десятое место. Хвича провел 34 матча, забив 11 мячей. Первое место занял миланский «Интер», вторую строчку занял «Милан». Замкнул тройку сильнейших туринский «Ювентус».

В прошлом сезоне чемпионата Италии «Наполи» занял 10 место. Чемпионом Италии стал «Интер».

Ранее президент «Наполи» рассказал, покинет ли Кварацхелия клуб.

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