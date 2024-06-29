Президент «Динамо»: мы с удовольствием возьмем Дзюбу

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что форвард Артем Дзюба мог бы помочь команде, передает Sport24.

«Мы не делали предложения Артему Дзюбе. Нам футболиста тоже не предлагали. Но нам бы Дзюба мог помочь. Если у игрока будут намерения играть в Махачкале, то мы с удовольствием его возьмем», — сказал Гаджиев.

Дзюба по итогам минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор». Нападающий является воспитанником московского «Спартака» и выступал за него с перерывами до 2015 года.

Ранее инвестор «Химок» ответил на вопрос о переговорах с Дзюбой.