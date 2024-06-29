Татьяна Тарасова объяснила, почему не осуждает спортсменов, которые поедут на ОИ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что она не осуждает тех спортсменов, которые поедут на Олимпиаду, передает «Чемпионат».

«Знаю, что кто-то осуждает российских спортсменов за участие. Они что, не понимают, что это наша профессия, жизнь наша? У нас нет другой профессии и другой жизни», — сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее МОК обвинили в политическом заказе по недопуску российских спортсменов.