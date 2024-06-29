Названо преимущество Сафонова над Доннаруммой

Экс-вратарь Дмитрий Тяпушкин считает, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов превосходит своего партнера по команде Джанлуиджи Доннаруму в игре ногами, передает «Чемпионат».

«В последнее время игра вратаря ногами уже стала неотъемлемой частью общекомандных действий. Сафонов в это вписывается очень хорошо. Мне кажется, «ПСЖ» именно такого вратаря и искал», — сказал Тяпушкин.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой.

Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны. При этом сообщалось, что у него возникли проблемы с получением рабочей визы Франции. Тем не менее в пятницу, 14 июня, «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Сафоновым до 2029 года.

В сезоне-2023/24 Сафонов провел за «Краснодар» 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

Ранее Александр Головин назвал плюс для российского футбола в переходе Сафонова в «ПСЖ».