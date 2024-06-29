Черчесов ответил на информацию о своей зарплате в сборной Казахстана

Российский специалист Станислав Черчесов ответил на появившуюся в сети информацию о его зарплате на посту главного тренера сборной Казахстана. Его слова приводит MetaRatings.kz.

«Мне интересно, откуда эти инсайдеры берут информацию о моей заработной плате, когда я ее сам не знал. Про меня всегда пишут часто, я к этому привык с 15 лет. Всегда привык делить такие цифры на два, а то и на пять. Я даже не задумываюсь об этом. Это все лирика», — заявил специалист.

Российский журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале ранее писал, что заработная плата специалиста составит €1,2 млн в год.

Ранее российский специалист во время пресс-конференции возмутился, что один из журналистов задал ему вопрос на казахском языке. Позднее стало известно, что специалист начал изучение казахского языка.

Черчесов приступит к работе в сборной Казахстана во время паузы на международные игры в сентябре 2024 года.

До Черчесова пост наставника казахстанской сборной занимал Магомед Адиев, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Ранее в Казахстане оценили недовольство тренера сборной Черчесова вопросом на казахском языке.