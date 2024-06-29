IIHF не занимается возвращением России на международную арену

Двукратный призер Олимпийских игр, член исполкома Международной федерации хоккея (IIHF) Павел Буре заявил, что организация пока даже не планирует рассматривать вопрос возвращения России на международную арену после отстранения. Его слова приводит издание «Ведомости».

«Ближайший год мы точно пропустим, потому что в повестке даже не стоит возвращение российской сборной. Не все зависит от нас. Есть неспортивные причины, по которым международная федерация нас не допускает. IIHF сложно назвать независимой структурой. Есть «старшие товарищи», которые им говорят, что делать», — заявил Буре.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

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