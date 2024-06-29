«Локомотив» уничтожил рекордное граффити Покраса Лампаса

Бывший директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичев раскритиковал клуб за уничтожение граффити Покраса Лампаса перед стадионом. Творение известного художника в красно-зеленых цветах «Локомотива» занимало 11 тысяч квадратных метров и являлось самым большим каллиграфити в мире. Слова Кузьмичева приводит Legalbet.

«Сначала в «Локомотиве» делают, а потом уже думают. Они закатали в асфальт граффити, спилили деревья, а потом начали выкручиваться из ситуации», — сказал Кузьмичев.

Бывший директор академии раскритиковал ответ директора по коммуникациям «Локомотива» Сергея Дерябкина о том, что граффити якобы уже стерлось, а многолетние деревья успели пересадить на тренировочную базу команды. Так Дерябкин объяснил ситуацию в беседе с журналистом Иваном Карповым.

«Они говорят, что граффити уже не видно, а деревья якобы пересадили. Но самое смешно, что деревья, оказывается, уже и на базе в Баковке прижились. Кто-то из менеджмента принял такое решение, а высшее руководство отнеслось к этому не должным образом, а потом уже менять было что-то поздно», — сказал Кузьмичев.

В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял четвертое место в чемпионате России, набрав 53 очка.

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