Российские борцы не будут отказываться от Олимпиады

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что российские борцы не будут отказываться от участия в Олимпийских играх в Париже. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Что касается нас, то у нас ребята отобрались. И решение участвовать в Играх — это их личное решение, как и тренеров. Надо пройти этот путь до конца», — сказал Мамиашвили.

Ранее, 28 июня, Федерация дзюдо России заявила, что никто из российских дзюдоистов не выступит на Играх.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее Ирина Роднина объяснила, зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду.