В Госдуме сомневаются, что российские атлеты попадут на Олимпиаду

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова призналась, что до сих пор сомневается в том, что российские спортсмены попадут на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«У меня до сих пор большие сомнения, что кто-то из наших спортсменов попадет на Олимпиаду. Даже если попадут, то примут ли решение ехать. Сколько сейчас проходит масштабных соревнований, но настроения смотреть нет», — заявила Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее Ирина Роднина объяснила, зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду.