Черчесов после перепалки с журналистом начал изучать казахский язык

Главный тренер сборной России, российский специалист Станислав Черчесов начал изучать казахский язык. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале Федерации футбола Казахстана.

28 июня Черчесов провел первый урок. Репетитором тренера стал известный казахский лингвист Канат Чурибеков. Преподаватель пообещал научить Черчесова говорить по-казахски до конца текущего года.

Ранее российский специалист во время пресс-конференции возмутился, что один из журналистов задал ему вопрос на казахском языке.

Черчесов приступит к работе в сборной Казахстана во время паузы на международные игры в сентябре 2024 года.

До Черчесова пост наставника казахстанской сборной занимал Магомед Адиев, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Ранее «Химки» объявили имя нового тренера.