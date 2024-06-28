В «Спартаке» не знают, что делать с Соболевым

В московском «Спартаке» не знают, что делать с нападающим Александром Соболевым, который по данным СМИ, близок к переходу в петербургский «Зенит».

По информации «Спорт-Экспресса», в руководстве клуба нет решения касательно будущего форварда. При этом отмечается, что Соболев продолжает максимально усердно работать на тренировках и не ведет себя токсично, о чем сообщалось ранее.

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Чемпионом страны в сезоне-2023/24 стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Краснодар» одолел «Динамо» со счетом 1:0 и стал вторым.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого босниец Владимир Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Ранее «Зенит» договорился с нападающим «Спартака» Александром Соболевым о переходе.