«Зенит» договорился с нападающим «Спартака» Соболевым о переходе

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев и петербургский «Зенит» устно договорились о переходе, информирует «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, для осуществления сделки остается лишь договориться клубам. Ожидается, что в ближайшее время «Спартак» начнет искать замену на позицию нападающего.

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Чемпионом страны в сезоне-2023/24 стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Краснодар» одолел «Динамо» со счетом 1:0 и стал вторым.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого босниец Владимир Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Ранее тренирующий сборную Казахстана Станислав Черчесов возмутился вопросу на казахском языке.