Тренирующий Казахстан Черчесов возмутился вопросу на казахском языке

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов остался недоволен вопросами на казахском языке во время пресс-конференции, сообщает портал Tengri Sport.

Во время одного из вопросов на казахском языке Черчесов попросил помочь с переводом главу Казахской федерации футбола (КФФ) Адилета Барменкулова.

«Не знаю кто он, но переводчик у него — президент», — заявил Черчесов.

Позднее тот же журналист снова задал вопрос на казахском, после чего Черчесов предложил выслушать ответ на осетинском, что не возмутило сотрудника СМИ.

«Но ведь никто не поймет», — заявил специалист.

Черчесов приступит к работе во время паузы на международные игры в сентябре 2024 года.

До Черчесова пост наставника казахстанской сборной занимал Магомед Адиев, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Ранее «Химки» объявили имя нового тренера.