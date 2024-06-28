Соболева обвинили в токсичном поведении в раздевалке «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев стал тренироваться спустя рукава и вести себя токсично. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, причиной этому стал контракт, предложенный петербургским «Зенитом». Сине-бело-голубые предложили Соболеву подписать четырехлетний контракт на сумму €3,6 млн за сезон, однако «Спартак» пока не принял трансферное предложение «Зенита», из-за чего сделка может не состояться.

«Всеми своими действиями Соболев показывает, как недоволен ситуацией», — говорится в сообщении.

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Чемпионом страны в сезоне-2023/24 стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Краснодар» одолел «Динамо» со счетом 1:0 и стал вторым.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого босниец Владимир Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Ранее сообщалось, что Александр Соболев появился в расположении «Спартака» на медосмотре.