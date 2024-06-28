«Зенит» готов купить Соболева за €20 млн, «Спартак» требует €30 млн

Московский «Спартак» не готов расставаться с нападающим Александром Соболевым за €20 млн. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, руководство красно-белых требует от петербуржцев €30 млн. На данный момент переговоры не остановлены, стороны находятся в стадии обсуждения.

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Чемпионом страны в сезоне-2023/24 стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Краснодар» одолел «Динамо» со счетом 1:0 и стал вторым.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого босниец Владимир Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

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