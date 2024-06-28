Изнасиловавший 12-летнюю девочку нидерландский волейболист сыграет на Олимпиаде

Нидерландский волейболист Стивен ван де Вельде, получивший наказание в виде лишения свободы за изнасилование 12-летней девочки, примет участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает CNN.

29-летний игрок будет соревноваться в турнире по пляжному волейболу.

Ван де Вельде совершил преступление сексуалльного характера против несовершеннолетней в 2014 году, его жертвой стала 12-летняя гражданка Великобритании. За изнасилование волейболист получил четыре года тюрьмы, которые отбыл сначала в Англии, а затем в Нидерландах.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

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