Карпин продлил контракт со сборной России

Российский футбольный союз (РФС) подписал новйы контракт с главным тренером национальной сборной Валерием Карпиным. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Новый контракт заключен до июля 2028 года.

Специалист возглавил сборную России в июле 2021 года, сменив на посту Станислава Черчесова после вылета в последнего места в группе на чемпионате Европы. Под руководством Валерия Карпина российская сборная провела 17 матчей, в которых одержала 11 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, турнир Лиги наций-2022/23 и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее Хвича Кварацхелия назвал день победы над Португалией лучшим в истории Грузии.