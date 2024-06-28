Миранчук может покинуть «Аталанту»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Дженоа» на правах аренды. Об этом сообщил итальянский инсайдер Саша Тавольери в Twitter.

Прошлый сезон в чемпионате Италии генуэзцы завершили на 11-й позиции. «Аталанта» стала четвертой и отобралась в групповой этап Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне «Аталанта» впервые в своей истории выиграла еврокубковый турнир. Миранчук не вышел на поле в финальном матче Лиги Европы. Встреча против немецкого «Байера», которая прошла в ирландском Дублине 22 мая, завершилась победой бергамасков со счетом 3:0. В составе победителей хет-триком отметился Адемола Лукман.

Всего в Лиге Европы российский футболист отыграл десять матчей, в которых записал на свой счет четыре голевые передачи. В общей сложности в прошедшем в сезоне Миранчук, который перебрался в «Аталанту» в 2020 году, провел 40 поединков во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал 12 результативных передач.

Трансферная стоимость Миранчука по данным Transfermarkt составляет €10 млн.

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