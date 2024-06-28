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Губерниев дал совет критикам трансляций Евро-2024 в России

Губерниев призвал критиков показа Евро-2024 не завидовать футбольным фанатам

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Пресс-служба ТНТ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале жестко ответил хейтерам показа матчей чемпионата Европы 2024 года в Германии, призвав их не завидовать любителям футбола, которые наслаждаются качественными трансляциями.

«Хочется сказать всем, кто против трансляций Евро-2024 — не надо завидовать футболу! Не надо завидовать тем, кто блестяще в него играет, и тем, кто в России его ярко смотрит! Нас миллионы, и мы живем! У нас нет недружественного спорта, ясно?» — заявил Губерниев.

В 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года, проходящего в Германии, между собой сыграют:

Матчи 1/8 финала Евро-2024 состоятся с 29 июня по 2 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, обыгравшая по пенальти в финале Евро-2020 сборную Англии.

Ранее Криштиану Роналду установил необычный рекорд Евро-2024.

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