Губерниев дал совет критикам трансляций Евро-2024 в России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале жестко ответил хейтерам показа матчей чемпионата Европы 2024 года в Германии, призвав их не завидовать любителям футбола, которые наслаждаются качественными трансляциями.

«Хочется сказать всем, кто против трансляций Евро-2024 — не надо завидовать футболу! Не надо завидовать тем, кто блестяще в него играет, и тем, кто в России его ярко смотрит! Нас миллионы, и мы живем! У нас нет недружественного спорта, ясно?» — заявил Губерниев.

В 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года, проходящего в Германии, между собой сыграют:

Испания — Грузия;



Швейцария — Италия;



Англия — Словакия;



Австрия — Турция;



Румыния — Нидерланды;



Франция — Бельгия;



Португалия — Словения;



Германия — Дания.

Матчи 1/8 финала Евро-2024 состоятся с 29 июня по 2 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, обыгравшая по пенальти в финале Евро-2020 сборную Англии.

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