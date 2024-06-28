Роналду установил необычный рекорд Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионата Европы 2024 года по количеству попаданий в офсайд.

По данным пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 39-летний португалец по ходу трех матчей группового этапа пять раз оказывался в положении «вне игры». На втором месте рейтинга расположился венгерский форвард Барнабаш Варга, у которого четыре офсайда.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии в 2023 году — после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что сборной Грузии передадут €10 млн за выход из группы на Евро-2024.